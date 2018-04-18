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Ученые нашли природное средство для борьбы с раком‍

Сегодня стало известно, что американские ученые смогли обнаружить уникальный природный компонент, позволяющий эффективно вести борьбу с онкологическими заболеваниями. В частности, употребление чая, изготовленного на отваре корней одуванчика приводит к дальнейшему уничтожению раковых клеток.

Для того, чтобы убедиться в таких показателях, провели соответствующие эксперименты, которые принял на себя 72-летний мужчина, который страдает от онкологического заболевания. На протяжении четырех месяцев пациент принимал в пищу чай из одуванчиков, и спустя этот период была отмечена ремиссия, выраженная в отторжении раковых клеток. Однако не стоит говорить о том, что корни одуванчиков способны повлиять на лечение рака различных органов человека, так как ученые пока лишь выявили эффективность в поражении прямой кишки, печени, простаты и груди.

Ученые нашли природное средство для борьбы с раком&#8205;


Таким образом, ряд ученых настаивают на том, чтобы в дальнейшем на основе проведенных исследований был создан новый препарат, включающий в себя вещества из корня одуванчика, сумевшего привести к снижению распространения раковых клеток. Вполне возможно, что эффективность в дальнейшем будет подтверждена на более высоком уровне, после чего будет принято решение о выпуске соответствующих лекарственных средств.
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Наука
Добавил: maxran Сегодня, 14:27
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