Ученые нашли природное средство для борьбы с раком‍

Для того, чтобы убедиться в таких показателях, провели соответствующие эксперименты, которые принял на себя 72-летний мужчина, который страдает от онкологического заболевания. На протяжении четырех месяцев пациент принимал в пищу чай из одуванчиков, и спустя этот период была отмечена ремиссия, выраженная в отторжении раковых клеток. Однако не стоит говорить о том, что корни одуванчиков способны повлиять на лечение рака различных органов человека, так как ученые пока лишь выявили эффективность в поражении прямой кишки, печени, простаты и груди.Таким образом, ряд ученых настаивают на том, чтобы в дальнейшем на основе проведенных исследований был создан новый препарат, включающий в себя вещества из корня одуванчика, сумевшего привести к снижению распространения раковых клеток. Вполне возможно, что эффективность в дальнейшем будет подтверждена на более высоком уровне, после чего будет принято решение о выпуске соответствующих лекарственных средств.