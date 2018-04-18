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Ученые: Мыши Нью-Йорка устойчивы к лекарствам, что делает их опасными для человека

Согласно новому исследованию, 23% мышей Нью-Йорка несут резистентный к лекарствам ген, что делает их отличными носителями для всех видов заболеваний, включая шесть ранее не обнаруженных вирусов.

Ученые: Мыши Нью-Йорка устойчивы к лекарствам, что делает их опасными для человека


Исследование опирается на тесты, проведенные более чем на 400 мышей, собранных вокруг Нью-Йорка. Хотя многие из вызывающих заболевание бактерий, обнаруженных у мышей, не были вредны для человека, у нескольких типов бактерий был потенциал для распространения на людей.

По данным The Washington Post, они включают Clostridium difficile, вызывающий тяжелую диарею у людей, Salmonella enterica, ответственная за бактериальное пищевое отравление, Klebsiella pneumoniae, которая может вызвать пневмонию или изменение кровообращения, а также токсический и инвазивный тип Escherichia coli. Еще более тревожным, чем сами бактерии, является открытие, согласно которому большая часть обследованных мышей может оказаться устойчивой к антибиотикам.

Доктора и ученые-медики чаще встречаются с лекарственно-устойчивыми заболеваниями, вызывая опасения, что человечество медленно теряет гонку антибиотических вооружений.

Однако один из авторов исследования У. Ян Липкин предостерегает, что тот факт, что мышки являются лекарственно-устойчивыми носителями болезней, не означает, что они являются глашатаями гибели Нью-Йорка: «Это не говорит нам, что эти мыши несут прямую ответственность за заражение людей, но у них есть потенциал для этого».

Отслеживание того, как болезни распространяются от грызунов к людям, может быть более сложным, чем ожидали исследователи.
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dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 14:25
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