Алёна Свиридова в Японии пострадала от укуса оленя

Алёна Свиридова, как и большинство других туристов со всего мира, в начале весны решила посетить Японию, которая в это время года славится своим цветением сакуры. Знаменитость решила отправится в Киото, Токио и Наре, где также смогла увидеть собственными глазами храм Касуга тайся. Во время прогулки по парку, расположенному около храма, певица захотела покормить местных оленей, в результате чего её пятая точка пострадала от укуса одного из них.На опубликованном в микроблоге знаменитости ролике видно, что сначала Свиридова кормит одного оленя, после чего к ней подходят ещё двое представителей этого вида. В тот момент, когда певица повернулась спиной к животным, чтобы уйти, один из них укусил её прямо за пятую точку.