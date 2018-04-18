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Алёна Свиридова в Японии пострадала от укуса оленя

Певица Алёна Свиридова во время экскурсии в Японии пострадала от укуса оленя. Об этом звезда с юмором рассказала на своей странице в Instagram, прикрепив к публикации небольшой видеоролик в качестве доказательства.

Алёна Свиридова в Японии пострадала от укуса оленя

Алёна Свиридова, как и большинство других туристов со всего мира, в начале весны решила посетить Японию, которая в это время года славится своим цветением сакуры. Знаменитость решила отправится в Киото, Токио и Наре, где также смогла увидеть собственными глазами храм Касуга тайся. Во время прогулки по парку, расположенному около храма, певица захотела покормить местных оленей, в результате чего её пятая точка пострадала от укуса одного из них.

На опубликованном в микроблоге знаменитости ролике видно, что сначала Свиридова кормит одного оленя, после чего к ней подходят ещё двое представителей этого вида. В тот момент, когда певица повернулась спиной к животным, чтобы уйти, один из них укусил её прямо за пятую точку.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 14:22
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