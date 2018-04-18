Подписчики Анны Бузовой назвали её гражданского мужа колхозником
Подписчики Анны Бузовой назвали её гражданского мужа колхозником за чересчур простой стиль одежды на одной из совместных фотографий.
Популярность ведущей "Дома-2" сделала известной всю её семью и, в особенности, младшую сестру, которая постоянно появляется на портфолио Olga Buzova Design.
В Instagram Анны быстро набрался целый миллион подписчикам, которым она нравится за простоту и естественность, что так редки в современном шоубизнесе. Таким же обычным на вид мужчиной является и сожитель Бузовой, который одевается без особого шика.
На одной из редких фотографий можно видеть, как пара прогуливается по парку, и одеты оба в городском стиле. Анна пишет, что её возлюбленный не только надёжная опора, но также друг и соратник, с которым всегда можно посоветоваться или заняться взаимно любимым делом.
Хотя многие поклонники звезды похвалили её за нежные чувства к избраннику, нашлись критики, обозвавшие последнего колхозником. По их мнению, Бузовой следует всерьёз заняться внешним видом своего любовника и начать с гардероба.