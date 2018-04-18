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Подписчики Анны Бузовой назвали её гражданского мужа колхозником

Подписчики Анны Бузовой назвали её гражданского мужа колхозником за чересчур простой стиль одежды на одной из совместных фотографий.

Популярность ведущей "Дома-2" сделала известной всю её семью и, в особенности, младшую сестру, которая постоянно появляется на портфолио Olga Buzova Design.

Подписчики Анны Бузовой назвали её гражданского мужа колхозником

В Instagram Анны быстро набрался целый миллион подписчикам, которым она нравится за простоту и естественность, что так редки в современном шоубизнесе. Таким же обычным на вид мужчиной является и сожитель Бузовой, который одевается без особого шика.

На одной из редких фотографий можно видеть, как пара прогуливается по парку, и одеты оба в городском стиле. Анна пишет, что её возлюбленный не только надёжная опора, но также друг и соратник, с которым всегда можно посоветоваться или заняться взаимно любимым делом.

Хотя многие поклонники звезды похвалили её за нежные чувства к избраннику, нашлись критики, обозвавшие последнего колхозником. По их мнению, Бузовой следует всерьёз заняться внешним видом своего любовника и начать с гардероба.

Ранее водная феерия сестры Ольги Бузовой заворожила фанатов.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 14:18
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