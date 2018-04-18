Ученые разработали ИИ RoadTracer, отображающий дороги более эффективно, чем люди

Несмотря на всевозрастающую популярность таких приложений как Google Maps, они по-прежнему преимущественно отображаются людьми, вручную отслеживающим дороги. Разумеется, единственное, что могло бы более точно определить дороги в мире, было бы искусственным интеллектом.Исследователи из Лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта (CSAIL) Массачусетского технологического института разработали программу ИИ под названием RoadTracer, которая делает именно это. Они и утверждают, что RoadTracer может создавать дорожные карты с 45% большей точностью, чем другие методы, обычно используемые компаниями, стоящие за крупными картографическими приложениями.RoadTracer создает свои карты с не более чем накладными визуальными фотографиями региона, и, хотя некоторые подобные нейронные сети атаковали проблему, обозначая пиксели как «дорожные» или «не дорожные», CSAIL видит, что RoadTracer является более точным.RoadTracer использует нейронную сеть для анализа окружающей области на изображении и определения наиболее вероятного места для продолжения пути. И он делает это в пошаговом процессе, пока не завершится полная дорога, которая была бы утомительной для людей, но ИИ не устает.Он был протестирован на аэрофотоснимках из 25 городов и в итоге оказался довольно точным после того, как его итоговые карты были сопоставлены с существующими. В то время как видео выше показывает RoadTracer, создающее карты Нью-Йорка и других крупных городов, ИИ лучше всего использовать в более сельских районах с устаревшей информацией или о труднодоступной местности, информации о которой практически нет.Если RoadTracer в конечном итоге будет принят крупными цифровыми картографами, такими как Google или Apple, это может привести к гораздо более точным картам в сельских районах.