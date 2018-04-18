АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наша планета для внеземных цивилизаций является перекрестком между мирами Вселенной
EUR 75.84 USD 61.15
Курс валют на 18.04.2018

Ученые разработали ИИ RoadTracer, отображающий дороги более эффективно, чем люди

Традиционные бумажные карты все еще могут существовать, но в эпоху смартфонов они стали чем-то вроде новизны, в то время как все больше людей полагаются на такие приложения, как Google Maps, чтобы добраться до места назначения. Однако даже эти приложения включают в себя человеческую деятельность. Ученые из США разработали ИИ RoadTracer, отслеживающий дорожные карты в режиме реального времени.

Ученые разработали ИИ RoadTracer, отображающий дороги более эффективно, чем люди


Несмотря на всевозрастающую популярность таких приложений как Google Maps, они по-прежнему преимущественно отображаются людьми, вручную отслеживающим дороги. Разумеется, единственное, что могло бы более точно определить дороги в мире, было бы искусственным интеллектом.



Исследователи из Лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта (CSAIL) Массачусетского технологического института разработали программу ИИ под названием RoadTracer, которая делает именно это. Они и утверждают, что RoadTracer может создавать дорожные карты с 45% большей точностью, чем другие методы, обычно используемые компаниями, стоящие за крупными картографическими приложениями.

RoadTracer создает свои карты с не более чем накладными визуальными фотографиями региона, и, хотя некоторые подобные нейронные сети атаковали проблему, обозначая пиксели как «дорожные» или «не дорожные», CSAIL видит, что RoadTracer является более точным.

RoadTracer использует нейронную сеть для анализа окружающей области на изображении и определения наиболее вероятного места для продолжения пути. И он делает это в пошаговом процессе, пока не завершится полная дорога, которая была бы утомительной для людей, но ИИ не устает.

Он был протестирован на аэрофотоснимках из 25 городов и в итоге оказался довольно точным после того, как его итоговые карты были сопоставлены с существующими. В то время как видео выше показывает RoadTracer, создающее карты Нью-Йорка и других крупных городов, ИИ лучше всего использовать в более сельских районах с устаревшей информацией или о труднодоступной местности, информации о которой практически нет.

Если RoadTracer в конечном итоге будет принят крупными цифровыми картографами, такими как Google или Apple, это может привести к гораздо более точным картам в сельских районах.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 14:13
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Макс Барских и Миша Романова ждут
Владелец сети Starbucks 29 мая закроет все
Виктория Романец показала младшую сестру
Получен таинственный сигнал от неизвестного
Употребление орехов снижает риск
Ученые нашли природное средство для борьбы с
Ученые: Мыши Нью-Йорка устойчивы к лекарствам,
Алёна Свиридова в Японии пострадала от укуса оленя
Подписчики Анны Бузовой назвали её гражданского
Женщине в Рязани удалили опухоль весом 10 кг
Ученые разработали ИИ RoadTracer, отображающий
Ксении Бородиной стыдно за грязные рты своих
Фотография взрослой дочери Тины Канделаки
Новая модель структуры супервулкана Йеллоустоуна
Ученые России разработали состав таблетки для
К Ольге Бузовой на концерт приехали её "куколки"
Ученые рассказали о причинах чиханья во время
Блогер Катя Вик выпускает свою книгу «Девушки
Ксению Собчак на премии "Самая стильная в России"
В Санкт-Петербурге девочка двух лет отравилась
Ольга Рапунцель столкнула лбами мужа и свою маму
Мать Тимати Симона Юнусова показала бывшую
Инфекция малярии делает запах человека более
Тренер Шараповой рассказала, что соблюдение диеты
Стартап Earth-i представил систему для цветной
Авто Тимура Батрутдинова за 5 миллионов
В ТЦ Москвы обнаружили тела двоих мужчин
Дочь Дмитрия Хворостовского рассказала, что
Дмитрий Кварацхелия в жёсткой драке пригрозил
Самый большой самолет Scaled Composites
Просмотреть все новости