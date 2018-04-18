В Югре именинник напал с ножом на своих гостей, нанеся одному из них смертельные раны. Подозреваемый задержан.
В ХМАО в Нефтеюганском районе в минувший понедельник в одном из жилых вагончиков 22-летний именинник, работавший вахтовым методом, отмечал день рождения с коллегами. Застолье сопровождалось обильными возлияниями.
Вскоре возникла пьяная ссора и виновник торжества, схватив кухонный нож, стал расправляться со своими гостями. Двоих он ранил в область головы, после чего один из них умер на месте происшествия.
Против подозреваемого открыли уголовное производство по факту покушения на убийство двух и более лиц. Его задержали и в настоящее время решается вопрос об избрании для него меры пресечения