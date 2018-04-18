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В Югре именинник напал с ножом на своих гостей

В Югре именинник напал с ножом на своих гостей, нанеся одному из них смертельные раны. Подозреваемый задержан.
В Югре именинник напал с ножом на своих гостей


В ХМАО в Нефтеюганском районе в минувший понедельник в одном из жилых вагончиков 22-летний именинник, работавший вахтовым методом, отмечал день рождения с коллегами. Застолье сопровождалось обильными возлияниями.

Вскоре возникла пьяная ссора и виновник торжества, схватив кухонный нож, стал расправляться со своими гостями. Двоих он ранил в область головы, после чего один из них умер на месте происшествия.

Против подозреваемого открыли уголовное производство по факту покушения на убийство двух и более лиц. Его задержали и в настоящее время решается вопрос об избрании для него меры пресечения
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Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 18:15
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