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Ксении Бородиной стыдно за грязные рты своих хейтеров

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина вновь ругается хейтерами в Сети и сожалеет, что в нашей стране нет наказания за грязный язык людей.

Бородина возмущена, что под фотографией с детьми несколько пользовательниц оставили нелестные комментарии, после которых Ксении хотелось провалиться сквозь землю от стыда.

Ксении Бородиной стыдно за грязные рты своих хейтеров

«Какие же грязные рты, которые хочется с порошком и щеткой промыть!!! Правильно , что в некоторых странах, ты не то чтобы фото не можешь сделать без разрешения, так ты ещё и штраф заплатишь за грязный рот!! А у нас к сожалению безнаказанность», - пишет телеведущая.

Бородина опубликовала фотографии недоброжелателей на своей странице, чтобы все могли на них полюбоваться.

Ведущая назвала их «Бабами с грязными ртами», которые от неудовлетворенности собственной жизнью выливают грязь в Интернете.

Ксении Бородиной стыдно за грязные рты своих хейтеров

Поклонники Ксении и ее семьи поддержали звезду телестройки и посоветовали или отключать комментарии или не реагировать на критику.

Кое-кто привел в пример еще одну звезду «Дом-2» Ольгу Бузову, которая буквально погребена под негативными отзывами, но, тем не менее просто, игнорирует их.

Ксения Бородина же напомнила пользователям, что «до появления интернета, люди иногда получали по морде за свои слова».
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:04
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