Подземные храмы атлантов на территории Южной Америки до сих пор не желают раскрывать свои секреты ученым

Возле пустыни Наска, где были замечены уникальные рисунки, есть вереница пещер, в которых, по словам местных жителей, обитают незримые духи. Большинство входов перегорожены огромными каменными блоками, которые сложно разрушить, так что первые исследования их содержимого начались в 70-х годах. Археологам удалось открыть проход, после чего они долго двигались запутанными ходами лабиринта, прежде чем попали в зал, предназначавшийся в древности для ритуальных обрядов. Мастера сделали плиты с геометрическими орнаментами, а также оставили для потомков много рисунков и символов на стенах. В центре расположились огромные тумбы с желобами для стока крови, аналогичные сооружениям майя, а в туннелях лежали останки людей, но самый длинный коридор уходил под воду океана. До сих пор эксперты не могут узнать, кто построил эти помещения, прекрасно сохранившиеся до наших дней.В 50-х годах французские ученые вместе с американскими коллегами обнаружили загадочное подземелье в окрестностях Куско, после чего решили спуститься под землю. Только через пару недель на поверхности показался единственный участник экспедиции, который был заражен бубонной чумой и почти ничего не помнил. Он рассказал коллегам, что внутри есть захоронения древних правителей, а также залы заполнены драгоценностями, но ловушки погубили исследователей. Они провалились в пропасть и погибли. Герой истории выжил, потому что немного отстал от остальных людей, чтобы забрать с собою золотой початок кукурузы, находящийся сейчас в музее Лимы. Власти засекретили информацию о трагедии, так что пресса только лаконично упомянула про найденный клад. Однако люди быстро отреагировали на такие новости и ринулись искать золото, после чего 200 любителей приключений бесследно исчезли, а остальные лица принесли с собой эпидемию болезни. Тогда входы были замурованы, и чиновники запретили ученым посещать пещеры.В 2000 году археологу Раулю Сентено пришлось повторить путь своих собратьев и подкупить охранников, чтобы проникнуть на запретную территорию. Новая группа после взлома замка на решетке стала продвигаться по узкому коридору, напоминающему часть системы вентиляции. После спуска вниз люди оказались в туннеле, выложенном плитами, но особо их заинтересовал необычный металл на стенах. Оказалось, что он своей структурой немного походил на алюминий, вот только в доисторическом периоде никто не знал о существовании таких сплавов. Дальше люди не могли пройти по этому месту, а также не нашли гробниц вместе с сокровищами, но новые открытия еще ждут своих героев. В 90-х годах британские и бразильские специалисты решили найти следы пропавшей экспедиции Перси Фосетта возле реки Риу-Синжу. Он выяснил, что в джунглях живет загадочное племя светлокожих индейцев, скрывающееся в пещерах. Тогда исследователь предполагал, что эти города были построены уцелевшими атлантами, которые перебрались на материк, а одичавшие потомки сначала жили в древних развалинах, но потом были вынуждены забрать с собою ценные артефакты и скрыться в недрах гор.После осмотра красивых подземных залов с живописными гротами и ручьями, ученые заметили необычную каменную плиту на шарнирах, закрывающую проход, украшенный плитами с изображениями павлинов. Также на полу были видны желоба для тележек, которые могли вывозить из шахт ценные ископаемые. Такое открытие вызвало сенсацию и стало поводом для новой экспедиции, которая смогла осмотреть только часть комплекса, соединенного с океаном. Однако инки и аборигены не могли соорудить такие конструкции, а также никогда не видели диковинных птиц. Легенды местных народов рассказывают о подземных богах, возведших многие памятники древности, но пока пещеры не желают раскрывать свои тайны людям.