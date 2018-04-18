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Подземные храмы атлантов на территории Южной Америки до сих пор не желают раскрывать свои секреты ученым

Территория Южной Америки часто поражает ученых своими историческими ценностями, а также там были обнаружены подземные храмы атлантов. Только они до сих пор не желают раскрывать свои секреты и избавляются от незваных гостей различными способами.

Подземные храмы атлантов на территории Южной Америки до сих пор не желают раскрывать свои секреты ученым


Возле пустыни Наска, где были замечены уникальные рисунки, есть вереница пещер, в которых, по словам местных жителей, обитают незримые духи. Большинство входов перегорожены огромными каменными блоками, которые сложно разрушить, так что первые исследования их содержимого начались в 70-х годах. Археологам удалось открыть проход, после чего они долго двигались запутанными ходами лабиринта, прежде чем попали в зал, предназначавшийся в древности для ритуальных обрядов. Мастера сделали плиты с геометрическими орнаментами, а также оставили для потомков много рисунков и символов на стенах. В центре расположились огромные тумбы с желобами для стока крови, аналогичные сооружениям майя, а в туннелях лежали останки людей, но самый длинный коридор уходил под воду океана. До сих пор эксперты не могут узнать, кто построил эти помещения, прекрасно сохранившиеся до наших дней.

Подземные храмы атлантов на территории Южной Америки до сих пор не желают раскрывать свои секреты ученым


В 50-х годах французские ученые вместе с американскими коллегами обнаружили загадочное подземелье в окрестностях Куско, после чего решили спуститься под землю. Только через пару недель на поверхности показался единственный участник экспедиции, который был заражен бубонной чумой и почти ничего не помнил. Он рассказал коллегам, что внутри есть захоронения древних правителей, а также залы заполнены драгоценностями, но ловушки погубили исследователей. Они провалились в пропасть и погибли. Герой истории выжил, потому что немного отстал от остальных людей, чтобы забрать с собою золотой початок кукурузы, находящийся сейчас в музее Лимы. Власти засекретили информацию о трагедии, так что пресса только лаконично упомянула про найденный клад. Однако люди быстро отреагировали на такие новости и ринулись искать золото, после чего 200 любителей приключений бесследно исчезли, а остальные лица принесли с собой эпидемию болезни. Тогда входы были замурованы, и чиновники запретили ученым посещать пещеры.

Подземные храмы атлантов на территории Южной Америки до сих пор не желают раскрывать свои секреты ученым


В 2000 году археологу Раулю Сентено пришлось повторить путь своих собратьев и подкупить охранников, чтобы проникнуть на запретную территорию. Новая группа после взлома замка на решетке стала продвигаться по узкому коридору, напоминающему часть системы вентиляции. После спуска вниз люди оказались в туннеле, выложенном плитами, но особо их заинтересовал необычный металл на стенах. Оказалось, что он своей структурой немного походил на алюминий, вот только в доисторическом периоде никто не знал о существовании таких сплавов. Дальше люди не могли пройти по этому месту, а также не нашли гробниц вместе с сокровищами, но новые открытия еще ждут своих героев. В 90-х годах британские и бразильские специалисты решили найти следы пропавшей экспедиции Перси Фосетта возле реки Риу-Синжу. Он выяснил, что в джунглях живет загадочное племя светлокожих индейцев, скрывающееся в пещерах. Тогда исследователь предполагал, что эти города были построены уцелевшими атлантами, которые перебрались на материк, а одичавшие потомки сначала жили в древних развалинах, но потом были вынуждены забрать с собою ценные артефакты и скрыться в недрах гор.

Подземные храмы атлантов на территории Южной Америки до сих пор не желают раскрывать свои секреты ученым


После осмотра красивых подземных залов с живописными гротами и ручьями, ученые заметили необычную каменную плиту на шарнирах, закрывающую проход, украшенный плитами с изображениями павлинов. Также на полу были видны желоба для тележек, которые могли вывозить из шахт ценные ископаемые. Такое открытие вызвало сенсацию и стало поводом для новой экспедиции, которая смогла осмотреть только часть комплекса, соединенного с океаном. Однако инки и аборигены не могли соорудить такие конструкции, а также никогда не видели диковинных птиц. Легенды местных народов рассказывают о подземных богах, возведших многие памятники древности, но пока пещеры не желают раскрывать свои тайны людям.
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dzen / Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:00
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