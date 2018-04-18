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Бабуины объединили усилия для побега

В американском штате Техас произошел необычный инцидент с животными. Несколько бабуинов решили объединить свои усилия для совершения побега с территории исследовательского института.

Бабуины объединили усилия для побега


Из Техасского института биомедицинских исследований совершили побег четыре бабуина. Представители прессы пообщались с сотрудниками научной лаборатории, чтобы выяснить, что произошло.

Бабуины объединили усилия для побега

Бабуины объединили усилия для побега


Одним из первых вопросов журналистов коснулся экспериментов над умственными способностями животных. Однако ученые заверили репортеров в том, что никаких опытов, которые могли бы способствовать усилению работы интеллекта животных, не использовали. Сотрудница института Лиза Круз пояснила, что бабуины очень умные животные и их природная склонность – добираться до самых высоких мест в округе. Павианы сидят в загоне для размножения, а также в ожидании исследований, о которых специалисты пока еще сами не знают.

Невзирая на серьезные преграды, которые мешали обезьянам бежать, последним все же удалось совершить побег, благодаря своей сплоченности. Для того, чтобы преодолеть ограничительную стену, бабуины сообща подкатили к ней 200-литровую бочку.

Бежать удалось четырем обезьянам, которых удалось вернуть за короткий период времени на территорию института. Стоит отметить, что одна из обезьян вернулась в вольер, два бабуина не успели покинуть границы учреждения, а четвертое животное обнаружили сотрудники лаборатории на улицах Сан-Антонио.

Всего в техасском институте биомедицинских исследований содержится примерно 2500 животных, 1100 из которых бабуины. Их используют для испытания лекарственных препаратов.
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Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 17:45
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