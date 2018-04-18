Итальянец получил в наследство 3 миллиарда лир, не подлежащих обмену

От деда, который скончался прошлым летом, 48-летнему банкиру досталось около 3 миллиардов лир. Однако наследник никак не сможет воспользоваться богатством: подобную валюту закончили обменивать еще в 2012 году.По словам наследника, он был в курсе, что его родственник очень обеспеченный. Кроме денег он оставил внуку 2 квартиры и пакет акций. Когда вместе с директором банка, где хранил свои деньги покойный, они открыли ячейку, были очень удивлены горе денег.Когда наследник обратился в национальный банк Италии с просьбой обменять валюту, о которой он не имел ни малейшего понятия, ему отказали. Теперь работают адвокаты, пытаясь найти малейшую нишу в законе, чтобы можно было обменять такую крупную сумму.Когда в 2002 году ввели в обращение евро, Банк Италии в течение 10 лет обменивал итальянцам устаревшую валюту. Тогда 1 евро стоил 1 936 лир. Так что наследство итальянца на то время составляло около полутора миллионов евро.