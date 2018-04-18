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К Ольге Бузовой на концерт приехали её "куколки"

К Ольге Бузовой на концерт приехали её "куколки", как певица называет подруг, которых у неё, судя по постам в соцсетях, весьма немало.

Ведущая "Дома-2" очень общительный человек и, хотя после развода с Дмитрием Тарасовым от неё отвернулось множество псевдодрузей, знаменитость продолжает заводить новые знакомства и проводить время в больших компаниях.

К Ольге Бузовой на концерт приехали её "куколки"

В своём Instagram исполнительница выставляет не только селебрити, которых, безусловно, в её кругу много, но и не забывает об обычных приятелях, благодаря их за чудесно проведённые часы. Такую простоту и добродушие ценят как друзья, так и подписчики Бузовой.

На этот раз Ольга похвасталась групповым снимком с целой компанией подруг, которые дружно приобрели билеты на один из её концертов. За кулисами девушки собрались вместе и окружили на фотографии любимую артистку. Бузова, растроганная поддержкой подружек, назвала их своими "куколками".

К Ольге Бузовой на концерт приехали её "куколки"

"Здорово, когда так много подруг". "Даже Бородина выглядит моложе Бузовой". "Реально все страшненькие, а умыть? Вообще без слёз не взглянешь! Не, ну правда!" - оставили в комментариях неоднозначные отзывы.

Ранее Илья Авербух поиздевался над Ольгой Бузовой и её криптовалютой.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 13:43
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