К Ольге Бузовой на концерт приехали её "куколки"

"Здорово, когда так много подруг". "Даже Бородина выглядит моложе Бузовой". "Реально все страшненькие, а умыть? Вообще без слёз не взглянешь! Не, ну правда!" - оставили в комментариях неоднозначные отзывы.

Ведущая "Дома-2" очень общительный человек и, хотя после развода с Дмитрием Тарасовым от неё отвернулось множество псевдодрузей, знаменитость продолжает заводить новые знакомства и проводить время в больших компаниях.В своём Instagram исполнительница выставляет не только селебрити, которых, безусловно, в её кругу много, но и не забывает об обычных приятелях, благодаря их за чудесно проведённые часы. Такую простоту и добродушие ценят как друзья, так и подписчики Бузовой.На этот раз Ольга похвасталась групповым снимком с целой компанией подруг, которые дружно приобрели билеты на один из её концертов. За кулисами девушки собрались вместе и окружили на фотографии любимую артистку. Бузова, растроганная поддержкой подружек, назвала их своими "куколками".Ранее Илья Авербух поиздевался над Ольгой Бузовой и её криптовалютой.