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Блогер Катя Вик выпускает свою книгу «Девушки поймут»

Известный блогер Катя Вик сообщила о выходе своей книги под названием «Девушки поймут». Презентация уникального сборника состоится 21 апреля в магазине модной косметики под названием «Beauty Level».

Блогер Катя Вик выпускает свою книгу «Девушки поймут»

Блогер Катя Вик уже давно известна своими советами по уходу за собой, созданию модных образов, а также рекомендациями по обустройству домашнего уюта, основанными на личном опыте. Она уже завершила работу над своей книгой, которая получила довольно интересное название «Девушки поймут». В Сети появилась информация о том, что презентовать своё первое оффлайн-творение Катя Вик собирается уже 21 апреля в модном магазине косметики «Beauty Level».

Блогер сообщает, что посетить мероприятие смогут все желающие, ведь вход будет абсолютно свободным. Женщинам, которые всё же захотят пообщаться с Катей Вик и узнать больше о её новой книге «Девушки поймут», та обещает приятное времяпрепровождение с напитками, а также гарантирует модные подарки по завершении презентации.
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dzen / Общество / Культура
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 13:30
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