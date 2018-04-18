Блогер Катя Вик выпускает свою книгу «Девушки поймут»

Блогер Катя Вик уже давно известна своими советами по уходу за собой, созданию модных образов, а также рекомендациями по обустройству домашнего уюта, основанными на личном опыте. Она уже завершила работу над своей книгой, которая получила довольно интересное название «Девушки поймут». В Сети появилась информация о том, что презентовать своё первое оффлайн-творение Катя Вик собирается уже 21 апреля в модном магазине косметики «Beauty Level».Блогер сообщает, что посетить мероприятие смогут все желающие, ведь вход будет абсолютно свободным. Женщинам, которые всё же захотят пообщаться с Катей Вик и узнать больше о её новой книге «Девушки поймут», та обещает приятное времяпрепровождение с напитками, а также гарантирует модные подарки по завершении презентации.