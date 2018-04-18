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Ксению Собчак на премии "Самая стильная в России" обвинили в безвкусии

Ксению Собчак на премии "Самая стильная в России" хейтеры обвинили в безвкусии и полноте, которую неверно подобранное платье только подчеркнуло.

В перечне многочисленных наград и достижений тележурналистки появилось ещё одно звание и соответствующая статуэтка. Политика признали одной из самых модных представительниц российского света, и Собчак подтвердила это, нарядившись в ярко-синее женственное платье.

Ксению Собчак на премии "Самая стильная в России" обвинили в безвкусии

У себя в Instagram Ксения выставила фотографии с мероприятия, в том числе снимок с наградой. На сцене теледива, как всегда, толкнула политическую речь, где стала рассуждать о нищете и роли олигархов в её распространении.

"Нас всё время пытаются столкнуть лбами: мол, богатым и успешным нет дела до общественных проблем, бедности, расслоения. Я знаю, это не так! Богатый не есть Равнодушный, Бизнесмен не есть вор, и Светский не значит дурак. Да, у нас общие враги - это Несправедливость и беззаконие, и об этом я говорила на премии, и это будет нас всегда объединять, вне зависимости от достатка и известности", - пишет Собчак.


Ксению Собчак на премии "Самая стильная в России" обвинили в безвкусии

Однако большинство её читателей не стали рассуждать на высокие темы, а предпочли обругать фигуру звезды в новом платье. Одни сошлись на том, что Ксения ужасно располнела и, быть может, беременна вторым ребёнком. Другие же посчитали, что полнит её нелепое платье, которое образцом утончённого вкуса уж точно не назовёшь.

Ранее муж Ксении Собчак оказался у ног актрисы Виктории Исаковой.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 13:23
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