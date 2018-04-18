Ученые: Алкоголь вызывает неприятный запах тела

Алкоголь, по мнению ученых, является одной из причин появления неприятного запаха тела. При попадании в человеческий организм, спирт превращается в уксусную кислоту, позже выделяясь через поры.Чешские специалисты провели эксперимент, в ходе которого выяснили, что человеческий пот имеет тем более резкий запах, чем чаще употребляют алкоголь и красное мясо. Что касается вегетарианцев, то здесь все несколько иначе. Более того, люди, отказавшиеся от употребления мясных продуктов, ведут более активную половую жизнь.Ученые рекомендуют ограничить себя в употреблении продуктов с высоким содержанием метилового соединения. К таким продуктам питания относятся свекла и шпинат. При их усвоении выделяется пот с запахом рыбы.Что касается такого полезного овоща, как капуста, то она тоже способствует возникновению неприятных запахов. В белокочанной, брюссельской, брокколи и цветной содержится сера. Данное химическое вещество, как известно имеет неприятный запах, который при смешивании с потом только усиливается.