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Ольга Рапунцель столкнула лбами мужа и свою маму

Конфликт между супругом Ольги Рапунцель Дмитрием Дмитренко и ее мамой не утихает и родственники даже попытались выяснить отношения на Лобном, однако конструктивного диалога у них не вышло.

Татьяна Владимировна обвиняет Дмитрия в том, что он вынудил ее прийти на проект, а Дмитренко кричал, что теща разрушает их семью.

Ольга Рапунцель столкнула лбами мужа и свою маму

Однако женщина нечаянно проговорилась, что провокатором в создавшейся ситуации выступила Ольга, которая теперь жалуется поклонникам , что в их семье не наступает мир.

Рапунцель уже не первый раз сталкивает лбами маму и мужа, а сама потом в сторонке причитает по поводу сложностей в семейной жизни и отмечает, что и Дмитрий и мама ей одинаково дороги.

Ольга Рапунцель столкнула лбами мужа и свою маму

Как оказалось, Рапа пожаловалась маме, что так и не дождалась подарков от супруга ни за рождение дочки, ни на собственный день рождения. Теща в ответ обвинила зятя в скупости.

Пользователи не поддержали Рапунцель в ее жалобах, а наоборот обвинили в лицемерии и умении играть на публику.

Ольга Рапунцель столкнула лбами мужа и свою маму

Зрители реалити-шоу «Дом-2» считают, что если бы Ольга похвалила мужа за поддержку во время родов, а не жаловалась на отсутствие подарков, то конфликта в семье бы не случилось.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:06
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