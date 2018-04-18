Ольга Рапунцель столкнула лбами мужа и свою маму

Татьяна Владимировна обвиняет Дмитрия в том, что он вынудил ее прийти на проект, а Дмитренко кричал, что теща разрушает их семью.Однако женщина нечаянно проговорилась, что провокатором в создавшейся ситуации выступила Ольга, которая теперь жалуется поклонникам , что в их семье не наступает мир.Рапунцель уже не первый раз сталкивает лбами маму и мужа, а сама потом в сторонке причитает по поводу сложностей в семейной жизни и отмечает, что и Дмитрий и мама ей одинаково дороги.Как оказалось, Рапа пожаловалась маме, что так и не дождалась подарков от супруга ни за рождение дочки, ни на собственный день рождения. Теща в ответ обвинила зятя в скупости.Пользователи не поддержали Рапунцель в ее жалобах, а наоборот обвинили в лицемерии и умении играть на публику.Зрители реалити-шоу «Дом-2» считают, что если бы Ольга похвалила мужа за поддержку во время родов, а не жаловалась на отсутствие подарков, то конфликта в семье бы не случилось.