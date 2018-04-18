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Мать Тимати Симона Юнусова показала бывшую невестку Алёну Шишкову без макияжа

Мать рэпера Тимати Симона Юнусова показала подписчикам в Instagram бывшую невестку Алёну Шишкову без макияжа, когда та вместе с маленькой дочерью побывали у бабушки.

Родительница хип-хоп исполнителя больше всего в жизни ценит семью, поэтому даже после разрыва Тимура с первой супругой обожает её и девочку, которую последняя подарила мужу и его матери.

Мать Тимати Симона Юнусова показала бывшую невестку Алёну Шишкову без макияжа

Приезжает Алёна к свекрови без "боевой раскраски" и в повседневной одежде, так что Юнусовой удалось сделать редкий кадр. Дело в том, что модель не считает нужным выкладывать в собственном блоге натуральные снимки без макияжа.

Даже делая утреннее фото в постели, Шишкова красится, как для портфолио, не пропуская ни один этап мейк-апа. Что касается студийных и профессиональных фотосессий, там лицо знаменитости и вовсе меняется до неузнаваемости.

Мать Тимати Симона Юнусова показала бывшую невестку Алёну Шишкову без макияжа

Как оказалось, без косметики Алёна выглядит не хуже, а спортивная одежда и собранные в косу волосы её ничуть не портят. Поклонникам понравилось, как свежо и естественно выглядит их кумир, а маленькая дочка рядом только придала снимку очарования.

Ранее Тимати неоднозначно пошутил касательно своих отношений с Алёной Шишковой.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 13:02
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