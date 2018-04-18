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Тренер Шараповой рассказала, что соблюдение диеты не обязательно при похудении

Тренер известной теннисистки Марии Шараповой рассказала, что для похудения не обязательно соблюдать диету. Кирсти Годсо настаивает на том, что в первую очередь человек должен прислушиваться к своему организму.

Тренер Шараповой рассказала, что соблюдение диеты не обязательно при похудении

Кирсти Годсо является одним из самых популярных сегодня и востребованных среди знаменитостей тренеров. Девушка работала не только с Марией Шараповой, но также постоянно занимается с моделями из Victoria's Secret перед каждым показом, что позволяет манекенщицам в кратчайшие сроки привести себя в форму.

Звёздный тренер уверена, что диета не является залогом стройного и здорового тела, ведь в первую очередь каждый должен прислушиваться к потребностям своего организма. Питание любого человека, особенно спортсмена, должно быть разнообразным и насыщенным всеми необходимыми витаминами и полезными веществами. Несмотря на это, всё же стоит помнить, что в идеале в рационе должен преобладать белок.

Тренер Шараповой рассказала, что соблюдение диеты не обязательно при похудении

Говоря о физических нагрузках, тренер Шараповой рекомендует не изнурять себя однотипными и скучными упражнениями, а регулярно менять план тренировки. Это позволит спорту не «приедаться», а также не даст мышцам привыкнуть к одному и тому же.

Главным правилом успешной тренировки Кирсти Годсо назвала предварительный отдых и здоровый сон. Девушка уверяет, что уставший человек никогда не выложиться на 100% в зале, а нехватка сна будет блокировать все попытки организма избавиться от лишних килограммов.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 12:53
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