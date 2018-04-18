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Ученые обнаружили двойника Юпитера

Международная команда исследователей в ходе мониторинга неба обнаружила новый космический объект, по параметрам приближенный к Юпитеру. Об этом ученые написали на сайте издания Publications of the Astronomical.

Ученые обнаружили двойника Юпитера


Новое космическое тело KPS-1b практически все параметры Юпитера и даже вращается вокруг светила, похожего на Солнце, однако на расстоянии более близком, чем газовый гигант Солнечной системы, вследствие чего температурный режим его поверхности значительно выше, чем у Юпитера.

Каждое подобное открытие очень важно для ученых, так как исследование новых экзопланет вне Солнечной системы позволяет понять эволюцию нашего звездного региона. Однако данное открытие уникально тем, что двойника Юпитера планету KPS-1b обнаружил астроном-любитель, осматривая небо при помощи очень слабенького телескопа.
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Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 16:30
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