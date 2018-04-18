На Kickstarter представлен проект смарт-кольца для игры на клавишных инструментах

Устройство является кольцом, которое дополнено MIDI-контроллером. Оно распознает положение, в котором находится рука. Сообщается, что новинка даст возможность музыканту создавать различные эффекты. К примеру, это может быть нарастание или затухание звука, вобблинг, тремоло или вибрато.Основатель проекта Дэмиен Ле Булар сказал, что кольцо предназначено для детей и инвалидов. Оно позволяет в режиме реального времени записывать музыкальные данные. Также устройство можно использовать в качестве вспомогательного приспособления при игре на синтезаторе.Уже сейчас гаджет собрал 70 тысяч долларов, то есть на 10 тысяч больше необходимого. По словам создателей проекта, массовое создание колец начнется сразу после окончания кампания по сбору денег.