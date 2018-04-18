АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наша планета для внеземных цивилизаций является перекрестком между мирами Вселенной
EUR 75.84 USD 61.15
Курс валют на 18.04.2018

Ченнинг Татум и Эмбер Херд встречаются

На днях в американских СМИ появилась информация о том, что кинозвезды Ченнинг Татум и Эмбер Херд встречаются. По данным источника, экс-супруга Джонни Деппа неоднократно приглашала разведенного актера в увеселительные заведения.

Ченнинг Татум и Эмбер Херд встречаются


Известный американский актер Ченнинг Татум недавно развелся с супругой Дженной Деван, с которой разделил 9 лет брака и 12 лет добрачных отношений. По некоторым данным западных СМИ, причиной расставания супругов могло стать излишнее внимание Эмбер Херд к женатому артисту. Как известно, Эмбер Херд в начале текущего года по собственной инициативе разорвала отношения с миллиардером Илоном Маском.

Кинозвезды раньше сотрудничали в фильме Грегори Джейкобса «Супер Майк XXL». Во время съемок у них могла возникнуть симпатия, которая переросла в нечто большее со временем.

Ченнинг Татум и Эмбер Херд встречаются


Но сами артисты не дают никаких комментариев относительно своих взаимоотношений. Теперь поклонникам кинозвезд остается лишь теряться в догадках.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 16:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые обнаружили двойника Юпитера
Forbes оценил годовой доход Ольги Бузовой в 2,2
На Kickstarter представлен проект смарт-кольца
Зрители "Дома-2" озадачены новым составом Острова
Ченнинг Татум и Эмбер Херд встречаются
Юлия Зимина показала в Instagram фото своего
«Наш миллиардер без яхты — как Дубай без
72-летняя супруга Гогена Солнцева не готова к
Samsung представила модификацию Galaxy S9 Red
Ученые назвали главную причину развития
Камерон Диаз замечена в ужасной юбке, которая её
Зрители читают, что Марина Африкантова готова на
Ученые: Наибольшую степень крутизны придает
Meizu 15 получил двойную камеру
Егор Кончаловский обнародовал снимок годовалого
Американские ученые научились добывать золото из
Младшая дочь Ксении Бородиной пытается вызвать на
В США из-за аварии на борту самолета погиб
Алина Кабаева помогает Армену Джигарханяну начать
Компания BMW представила 410-сильное купе M2
Макс Барских и Миша Романова ждут
Владелец сети Starbucks 29 мая закроет все
Виктория Романец показала младшую сестру
Получен таинственный сигнал от неизвестного
Употребление орехов снижает риск
Ученые нашли природное средство для борьбы с
Ученые: Мыши Нью-Йорка устойчивы к лекарствам,
Алёна Свиридова в Японии пострадала от укуса оленя
Подписчики Анны Бузовой назвали её гражданского
Женщине в Рязани удалили опухоль весом 10 кг
Просмотреть все новости