Ченнинг Татум и Эмбер Херд встречаются

Известный американский актер Ченнинг Татум недавно развелся с супругой Дженной Деван, с которой разделил 9 лет брака и 12 лет добрачных отношений. По некоторым данным западных СМИ, причиной расставания супругов могло стать излишнее внимание Эмбер Херд к женатому артисту. Как известно, Эмбер Херд в начале текущего года по собственной инициативе разорвала отношения с миллиардером Илоном Маском.Кинозвезды раньше сотрудничали в фильме Грегори Джейкобса «Супер Майк XXL». Во время съемок у них могла возникнуть симпатия, которая переросла в нечто большее со временем.Но сами артисты не дают никаких комментариев относительно своих взаимоотношений. Теперь поклонникам кинозвезд остается лишь теряться в догадках.