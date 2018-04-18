Авто Тимура Батрутдинова за 5 миллионов поцарапали неизвестные
Авто Тимура Батрутдинова за 5 миллионов поцарапали неизвестные злоумышленники, которые изуродовали и забросали строительным мусором Range Rover, как только хозяин вышел по делам.
В свой свободный от съёмок вечер резидент Comedy Club припарковал джип на одной из улиц Москвы. Вернувшись к машине, юморист увидел длинные царапины на капоте и сбоку, однако особое внимание привлёк кусок водосточной трубы, который бросили сверху.
Батрутдинову стало тем более обидно, что иномарка его совершенно новенькая и куплена за целых пять миллионов рублей. В данный момент авто доставили в ремонтную мастерскую, где оценят масштаб ущерба и поправят внешний вид Range Rover.
У кого мог быть на него зуб, Тимур прессе не сообщает. Не исключено, что артист и сам не догадывается, кому мог до такой степени насолить, и неужели ненависть хейтеров доходит до порчи дорогого имущества.
В то время, как некоторые поклонники звезды полагают, что у него есть личные враги, другие подозревают в такой подлости нынешних ухажёров Ольги Бузовой, с которой её коллега по сцене долгое время "пиарился".
Ранее Тимур Батрутдинов считал, что третья рука нужна Николаю Баскову для шарманки.
В свой свободный от съёмок вечер резидент Comedy Club припарковал джип на одной из улиц Москвы. Вернувшись к машине, юморист увидел длинные царапины на капоте и сбоку, однако особое внимание привлёк кусок водосточной трубы, который бросили сверху.
Батрутдинову стало тем более обидно, что иномарка его совершенно новенькая и куплена за целых пять миллионов рублей. В данный момент авто доставили в ремонтную мастерскую, где оценят масштаб ущерба и поправят внешний вид Range Rover.
У кого мог быть на него зуб, Тимур прессе не сообщает. Не исключено, что артист и сам не догадывается, кому мог до такой степени насолить, и неужели ненависть хейтеров доходит до порчи дорогого имущества.
В то время, как некоторые поклонники звезды полагают, что у него есть личные враги, другие подозревают в такой подлости нынешних ухажёров Ольги Бузовой, с которой её коллега по сцене долгое время "пиарился".
Ранее Тимур Батрутдинов считал, что третья рука нужна Николаю Баскову для шарманки.