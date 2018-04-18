Samsung представила модификацию Galaxy S9 Red Bull Ring edition

Galaxy S9 Red Bull Ring edition можно приобрести только в Австрии, при этом на покупку смартфона дали не так уж и много времени – с 16 апреля по 27 мая. Девайс разрабатывался совместно с представителями Red Bull. Из новшеств стоит выделить уникальный внешний вид, обновленное программное обеспечение и стиль исполнения корпуса.Samsung Galaxy S9 / S9 + Red Bull Ring Edition предлагаются с глянцевым корпусом, на котором видно знак Red Bull. Что касается аппаратного обеспечения, то здесь все осталось без изменений. Программное обновления можно будет скачать по желанию.Продажа устройства осуществляется на официальном сайте Vodafone Netherlands. В рамках акции покупателю предлагается два билета на соревнование Red Bull Ring в Австрии.