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Meizu 15 получил двойную камеру

Как сообщает Gizmochina, 22 апреля состоится официальная презентация смартфона Meizu 15. Новинка получила сдвоенную тыльную камеру с вертикальным расположением сенсоров.

Meizu 15 получил двойную камеру


В социальной сети Weibo появилось изображение, которое демонстрирует основную камеру смартфона. С его помощью можно понять, что объективы расположены вертикально. Также камера позволит делать снимки при вечернем освещении. Стоит выделить наличие опции длительной экспозиции и возможности настройки резкости фото.

Уже точно известно, что Meizu 15 получил 5,46-дюймовый дисплей и процессор Snapdragon 660. Сюда же пристроили оперативную память с объемом 4 и 6 Гб. Этот параметр будет зависеть от выбора в пользу модели Lite или Plus. Диагональ дисплея у данных версий составит 5,5 и 6 дюймов соответственно.

Meizu 15, 15 Lite и 15 Plus можно будет заказать с сегодняшнего дня по цене 397, 270 и 477 долларов.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 15:30
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