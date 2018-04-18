Meizu 15 получил двойную камеру

В социальной сети Weibo появилось изображение, которое демонстрирует основную камеру смартфона. С его помощью можно понять, что объективы расположены вертикально. Также камера позволит делать снимки при вечернем освещении. Стоит выделить наличие опции длительной экспозиции и возможности настройки резкости фото.Уже точно известно, что Meizu 15 получил 5,46-дюймовый дисплей и процессор Snapdragon 660. Сюда же пристроили оперативную память с объемом 4 и 6 Гб. Этот параметр будет зависеть от выбора в пользу модели Lite или Plus. Диагональ дисплея у данных версий составит 5,5 и 6 дюймов соответственно.Meizu 15, 15 Lite и 15 Plus можно будет заказать с сегодняшнего дня по цене 397, 270 и 477 долларов.