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В США из-за аварии на борту самолета погиб пассажир

В минувший вторник при взрыве одного из двигателей самолета компании Southwest Airlines погиб пассажир. Эта гибель стала первой за ее 50-летнюю историю существования.
В США из-за аварии на борту самолета погиб пассажир


Во время полета один из двигателей Боинга загорелся, а затем взорвался. Взрыв спровоцировал разгерметизацию в результате повреждений иллюминатора. В образовавшуюся дыру практически наполовину засосало одну из пассажирок. По словам очевидцев, женщину другие пассажиры смогли затянуть обратно. Ей и еще 6 пострадавшим оказали необходимую медпомощь. Госпитализация для них не потребовалась. Известно, что еще один пассажир погиб, по предварительным данным от сердечного приступа.

Боинг держал курс в Даллас, везя на борту 144 пассажира и 5 членов экипажа. Взрыв вынудил лайнер экстренно приземлиться примерно через 20 минут полета в Филадельфии. Для США это первая гибель пассажира на борту за последние 9 лет.

Расследует воздушный инцидент федеральное агентство гражданской авиации.
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В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 15:15
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