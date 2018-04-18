Алина Кабаева помогает Армену Джигарханяну начать новую жизнь после развода
Известная российская спортсменка, ныне политический деятель Алина Кабаева помогает актеру и руководителю Московского драматического театра Армену Джигарханяну начать новую жизнь после развода.
Благотворительный фонд политического деятеля Алины Кабаевой выступает спонсором Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна. Этой информацией поделился друг Армена Борисовича Артур Согомонян. В Благотворительном фонде данную информацию подтвердили, однако подчеркнули, что делают это не публично, не афишируя процесс. Согомонян также рассказал, что Армен Борисович готовится к тому, чтобы вернуться к занимаемой должности и ему нужен худсовет.
Театр нуждается в спонсорской поддержке, рассказывает друг артиста. Фонд Алины Кабаевой помогает Армену Джигарханяну, при этом суммы, которыми обеспечивается подготовка спектаклей, не разглашаются.
Благотворительный фонд политического деятеля Алины Кабаевой выступает спонсором Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна. Этой информацией поделился друг Армена Борисовича Артур Согомонян. В Благотворительном фонде данную информацию подтвердили, однако подчеркнули, что делают это не публично, не афишируя процесс. Согомонян также рассказал, что Армен Борисович готовится к тому, чтобы вернуться к занимаемой должности и ему нужен худсовет.
Театр нуждается в спонсорской поддержке, рассказывает друг артиста. Фонд Алины Кабаевой помогает Армену Джигарханяну, при этом суммы, которыми обеспечивается подготовка спектаклей, не разглашаются.