Дочь Дмитрия Хворостовского рассказала, что беременна девочкой
Дочь покойного оперного певца Дмитрия Хворостовского рассказала в Сети, что беременна девочкой. Накануне Мария Хворостовская даже устроила себе «беременную» вечеринку, которая так популярна в Лондоне, где она сейчас и проживает.
Мария Хворостовская сейчас находится уже на приличном сроке беременности. Дочери покойного Дмитрия Хворостовского длительное время удавалось хорошо скрывать от российских СМИ своё «интересное» положение, ведь она давно уже проживает в Лондоне. Сообщить о готовности в скором будущем стать мамой женщина решила после проведения своей «беременной» вечеринки.
В Instagram-профиле Мария Хворостовская опубликовала собственную фотографию с большим животом, в подписи поблагодарив всех подруг, которые посетили её в этот вечер и трогательно поздравили со скорым появлением у той девочки. Стоит отметить, что для дочери Хворостовского это первая беременность.
Мария Хворостовская сейчас находится уже на приличном сроке беременности. Дочери покойного Дмитрия Хворостовского длительное время удавалось хорошо скрывать от российских СМИ своё «интересное» положение, ведь она давно уже проживает в Лондоне. Сообщить о готовности в скором будущем стать мамой женщина решила после проведения своей «беременной» вечеринки.
В Instagram-профиле Мария Хворостовская опубликовала собственную фотографию с большим животом, в подписи поблагодарив всех подруг, которые посетили её в этот вечер и трогательно поздравили со скорым появлением у той девочки. Стоит отметить, что для дочери Хворостовского это первая беременность.