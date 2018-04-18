Дочь Дмитрия Хворостовского рассказала, что беременна девочкой

Мария Хворостовская сейчас находится уже на приличном сроке беременности. Дочери покойного Дмитрия Хворостовского длительное время удавалось хорошо скрывать от российских СМИ своё «интересное» положение, ведь она давно уже проживает в Лондоне. Сообщить о готовности в скором будущем стать мамой женщина решила после проведения своей «беременной» вечеринки.В Instagram-профиле Мария Хворостовская опубликовала собственную фотографию с большим животом, в подписи поблагодарив всех подруг, которые посетили её в этот вечер и трогательно поздравили со скорым появлением у той девочки. Стоит отметить, что для дочери Хворостовского это первая беременность.