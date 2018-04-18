Дмитрий Кварацхелия в жёсткой драке пригрозил проломить Лене Хроминой череп
Дмитрий Кварацхелия в жёсткой драке пригрозил проломить Лене Хроминой череп после того, как последняя дала ему пощёчину и забросала тяжёлыми вещами.
Очередная потасовка бывшей девушки Саймона Марданшина произошла с участником "Дома-2", который ничем не уступает ему в росте и силе. Елена уже заработала сотрясение мозга, когда её пьяную избил экс-возлюбленный за вульгарное поведение в клубе.
Осторожней и боязливей теледива от этого не стала, поэтому решила заступиться за другую героиню проекта, раскритиковав поведение Кварацхелии. Брутальный участник, в свою очередь, сразу осыпал Хромину нецензурной бранью, за что получил недетскую пощёчину.
Началась драка, между соперниками встал грудью Кирилл Воробьёв. Ударив несколько раз Дмитрия ногой, Лена стала кидать в него разные вещи, а в конце дерущиеся попросту оплевали друг друга и всех, кто был в комнате.
При этом, не добравшись до героини, Кварацхелия обещал в следующий раз проломить ей голову.
Ранее хейтеры считали, что без фотошопа Лена Хромина выглядит ужасающе.
Очередная потасовка бывшей девушки Саймона Марданшина произошла с участником "Дома-2", который ничем не уступает ему в росте и силе. Елена уже заработала сотрясение мозга, когда её пьяную избил экс-возлюбленный за вульгарное поведение в клубе.
Осторожней и боязливей теледива от этого не стала, поэтому решила заступиться за другую героиню проекта, раскритиковав поведение Кварацхелии. Брутальный участник, в свою очередь, сразу осыпал Хромину нецензурной бранью, за что получил недетскую пощёчину.
Началась драка, между соперниками встал грудью Кирилл Воробьёв. Ударив несколько раз Дмитрия ногой, Лена стала кидать в него разные вещи, а в конце дерущиеся попросту оплевали друг друга и всех, кто был в комнате.
При этом, не добравшись до героини, Кварацхелия обещал в следующий раз проломить ей голову.
Ранее хейтеры считали, что без фотошопа Лена Хромина выглядит ужасающе.