Владелец сети Starbucks 29 мая закроет все заведения в знак борьбы с расизмом

Ранее произошел инцидент в одном из кафе Starbucks, который расположен в Филадельфии. Сотрудники заведения заметили двух чернокожих мужчин, которые сидели за столиком и ничего не заказывали. После этого работники вызвали полицию и пожаловались на этих посетителей. В результате жалобы мужчин задержали, а они в свою очередь объяснили, что просто ждали своего знакомого.По словам исполнительного директора Starbucks Кевина Джонсона, он уже посетил Филадельфию и ознакомился с проблемой. На данный момент у него есть идеи, которые следует воплотить в жизнь, чтобы исправить ситуацию.