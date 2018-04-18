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Владелец сети Starbucks 29 мая закроет все заведения в знак борьбы с расизмом

Как сообщает издание France-Presse, владелец сети кофейных заведений Starbucks в США намерен 29 мая закрыть их в знак протеста против расизма и борьбы с ним. Отмечается, что эта акция предусматривает обучение 175 тысяч сотрудников расовой терпимости, а также закрытие более 8 тысяч заведений, относящихся к бренду Starbucks.

Владелец сети Starbucks 29 мая закроет все заведения в знак борьбы с расизмом


Ранее произошел инцидент в одном из кафе Starbucks, который расположен в Филадельфии. Сотрудники заведения заметили двух чернокожих мужчин, которые сидели за столиком и ничего не заказывали. После этого работники вызвали полицию и пожаловались на этих посетителей. В результате жалобы мужчин задержали, а они в свою очередь объяснили, что просто ждали своего знакомого.

По словам исполнительного директора Starbucks Кевина Джонсона, он уже посетил Филадельфию и ознакомился с проблемой. На данный момент у него есть идеи, которые следует воплотить в жизнь, чтобы исправить ситуацию.
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В мире
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 14:45
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