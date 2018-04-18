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Сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева остаётся без жилья

Стало известно, что маленький сын умершей Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева остаётся без жилья. Загородный особняк в посёлке элитного типа «Лужки-2» у семьи певицы суд отбирает за огромные долги.

Сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева остаётся без жилья

Ещё при жизни Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев решили построить в элитном посёлке «Лужки-2» особняк, который хотели в будущем передать во владение сыну Платону. После смерти певицы её родные оказались в огромных долгах, гасить которые, как выяснилось, им нечем. С тех пор дом исполнительницы всё время охраняется, а вокруг него часто собираются толпы представителей прессы в надежде встретиться с судебными приставами.

Недавно выяснилось, что суд вынес решение арестовать загородный дом, построенный Жанной Фриске и Дмитрием Шепелевым, с последующим выставлением имущества на торги.

Проживающие рядом с особняком люди отмечают, что несколько раз замечали, как певица с мужем и сыном приезжала сюда на шашлыки. Позже Шепелев наведывался в дом и сам, чтобы контролировать рабочих, завершающих стройку.
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dzen / Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 12:11
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