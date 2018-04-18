Точки продаж нелегального алкоголя в Москве выявят перед Днем победы

Данные рейды направлены в том числе и на то, чтобы выявлять места незаконной продажи спиртных напитков, тем самым предупреждая граждан о том, что данные заведения могут привести к резкому отравлению. Наличие лицензии на продажу спиртных напитков – это лишь одно из требований, которое предъявляется в адрес магазинов, которые предлагают своим покупателям горячительные напитки. Первостепенно проверки коснутся тех мест, на которые поступали жалобы от жителей столицы, недовольных условиями работы данных магазинов.Сотрудники правоохранительных органов вместе с представителями Департамента региональной безопасности, как правило, будут проводить рейды в вечернее время суток, когда присутствует повышенная востребованность подобных точек, которые могут заниматься реализацией контрафактной алкогольной продукции. До наступления майских праздников местные власти рассчитывают серьезно подчистить места, которые незаконно занимаются продажей спиртных напитков.