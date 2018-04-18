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Точки продаж нелегального алкоголя в Москве выявят перед Днем победы

На сайте мэра Москвы появилось сообщение о том, что перед наступлением майских праздников местными контролирующими органами будут проводиться проверки по точках незаконной продажи алкогольных напитков. В частности, сотрудниками специальных служб будет проводиться рейд по выявления контрафактного алкоголя.

Данные рейды направлены в том числе и на то, чтобы выявлять места незаконной продажи спиртных напитков, тем самым предупреждая граждан о том, что данные заведения могут привести к резкому отравлению. Наличие лицензии на продажу спиртных напитков – это лишь одно из требований, которое предъявляется в адрес магазинов, которые предлагают своим покупателям горячительные напитки. Первостепенно проверки коснутся тех мест, на которые поступали жалобы от жителей столицы, недовольных условиями работы данных магазинов.

Точки продаж нелегального алкоголя в Москве выявят перед Днем победы


Сотрудники правоохранительных органов вместе с представителями Департамента региональной безопасности, как правило, будут проводить рейды в вечернее время суток, когда присутствует повышенная востребованность подобных точек, которые могут заниматься реализацией контрафактной алкогольной продукции. До наступления майских праздников местные власти рассчитывают серьезно подчистить места, которые незаконно занимаются продажей спиртных напитков.
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Общество / Главные новости
Добавил: maxran Сегодня, 12:08
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