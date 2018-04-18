Употребление орехов снижает риск сердечно-сосудистых проблем

Сообщается, что в исследовании участвовали жители Швеции, возраст которых был в районе от 45 до 83 лет. Перед началом наблюдений специалисты проводили анкетирование о рационе питания и об особенностях пищеварения испытуемых. Далее в течение 17 лет ученым нужно было наблюдать за подопечными.Таким образом, шведские исследователи смогли установить связь между питанием, наличием вредных привычек и продолжительностью жизни.Согласно полученным результатам, за время наблюдений было зафиксировано 4983 сердечных приступа с 917 смертельными случаями, а также 3160 людей с сердечной недостаточностью, 3782 случаев ишемического инсульта головного мозга и 543 человека с внутримозговым кровотечением.Путем наблюдений было установлено, что употребление орехов снизило количество недугов – на 3% при одной- трех порциях в месяц, на 12% при трех порциях и на 18% при более трех порциях в неделю.