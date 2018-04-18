АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наша планета для внеземных цивилизаций является перекрестком между мирами Вселенной
EUR 75.84 USD 61.15
Курс валют на 18.04.2018

Употребление орехов снижает риск сердечно-сосудистых проблем

Шведские ученые пришли к такому выводу, что употребление небольшой порции орехов каждую неделю снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Было проведено эксперимент, в котором приняла участие 61 тысяча человек.

Употребление орехов снижает риск сердечно-сосудистых проблем


Сообщается, что в исследовании участвовали жители Швеции, возраст которых был в районе от 45 до 83 лет. Перед началом наблюдений специалисты проводили анкетирование о рационе питания и об особенностях пищеварения испытуемых. Далее в течение 17 лет ученым нужно было наблюдать за подопечными.

Таким образом, шведские исследователи смогли установить связь между питанием, наличием вредных привычек и продолжительностью жизни.
Согласно полученным результатам, за время наблюдений было зафиксировано 4983 сердечных приступа с 917 смертельными случаями, а также 3160 людей с сердечной недостаточностью, 3782 случаев ишемического инсульта головного мозга и 543 человека с внутримозговым кровотечением.

Путем наблюдений было установлено, что употребление орехов снизило количество недугов – на 3% при одной- трех порциях в месяц, на 12% при трех порциях и на 18% при более трех порциях в неделю.
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 14:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Макс Барских и Миша Романова ждут
Владелец сети Starbucks 29 мая закроет все
Виктория Романец показала младшую сестру
Получен таинственный сигнал от неизвестного
Употребление орехов снижает риск
Ученые нашли природное средство для борьбы с
Ученые: Мыши Нью-Йорка устойчивы к лекарствам,
Алёна Свиридова в Японии пострадала от укуса оленя
Подписчики Анны Бузовой назвали её гражданского
Женщине в Рязани удалили опухоль весом 10 кг
Ученые разработали ИИ RoadTracer, отображающий
Ксении Бородиной стыдно за грязные рты своих
Фотография взрослой дочери Тины Канделаки
Новая модель структуры супервулкана Йеллоустоуна
Ученые России разработали состав таблетки для
К Ольге Бузовой на концерт приехали её "куколки"
Ученые рассказали о причинах чиханья во время
Блогер Катя Вик выпускает свою книгу «Девушки
Ксению Собчак на премии "Самая стильная в России"
В Санкт-Петербурге девочка двух лет отравилась
Ольга Рапунцель столкнула лбами мужа и свою маму
Мать Тимати Симона Юнусова показала бывшую
Инфекция малярии делает запах человека более
Тренер Шараповой рассказала, что соблюдение диеты
Стартап Earth-i представил систему для цветной
Авто Тимура Батрутдинова за 5 миллионов
В ТЦ Москвы обнаружили тела двоих мужчин
Дочь Дмитрия Хворостовского рассказала, что
Дмитрий Кварацхелия в жёсткой драке пригрозил
Самый большой самолет Scaled Composites
Просмотреть все новости