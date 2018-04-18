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Женщине в Рязани удалили опухоль весом 10 кг

Хирурги из тела пациентки рязанского онкологического Центра смогли извлечь десятикилограммовую опухоль.

Женщине в Рязани удалили опухоль весом 10 кг


Операция была довольно сложной, потому что новообразование занимало большую площадь. Данная процедура длилась семь часов. Заведующий онкологического Центра в Рязани отметил, что операция была нелёгкая. Опухоль пациентки занимала все внебрюшинное пространство. Пациентка вследствие этого потеряла на операционном столе много крови. Чтобы отделить новообразование, нужно было пересекать много вен и сосудов. Ведущий доктор заметил, что женщина была молодцом. Пациентка под наркозом пробыла больше семи часов. Хирургам казалось, что пациентка им сама помогла избавиться от данной опухоли.

Хирурги удалили онкологическую опухоль длиною в полметра. Её вес составил десять килограмм. Медицинские специалисты отмечают, что в этот раз все закончилось успешно. В настоящее время пациентка проходит курс реабилитации.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 14:15
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