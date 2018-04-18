Саша Шева манипулирует Виктором Шароваровым с помощью теста на беременность
Саша Шева манипулирует Виктором Шароваровым с помощью теста на беременность, доказывая новому сейшельскому жениху, что общие дети лишь укрепят их взаимоотношения.
Встречаться два одиноких участника стали всего пару недель назад, однако их роман развивается стремительно. Чтобы пресечь молву сожителей по проекту и хейтеров, Шевченко захотела устроить с Шароваровым проектную свадьбу, и тот оказался не против.
Увидев такую безотказность партнёра, Александра пошла дальше и заговорила о ребёнке. Виктор и тут не перечил, но и явного согласия не давал. Постольку у героев уже произошло "волшебство", теледива сделала тест на беременность, продемонстрировав его возлюбленному.
Недолгое время пара спорила, сколько всё-таки вышло полосок - одна или две - однако тут Шеве пришлось смириться, ведь ребёнка она пока не ждёт. Зрителей такая интрига возмутила тем более, что за манипуляциями матери следит её подрастающая дочь.
Бросив одного ребёнка, участница как будто не понимает, что, в отличие от сейшельской свадьбы, о зачатых на "Дом-2" детях забыть сразу после ухода не получится.
Ранее зрители отыскали фото жены и детей Виктора Шароварова, брошенных ради Александры Шевы.
Встречаться два одиноких участника стали всего пару недель назад, однако их роман развивается стремительно. Чтобы пресечь молву сожителей по проекту и хейтеров, Шевченко захотела устроить с Шароваровым проектную свадьбу, и тот оказался не против.
Увидев такую безотказность партнёра, Александра пошла дальше и заговорила о ребёнке. Виктор и тут не перечил, но и явного согласия не давал. Постольку у героев уже произошло "волшебство", теледива сделала тест на беременность, продемонстрировав его возлюбленному.
Недолгое время пара спорила, сколько всё-таки вышло полосок - одна или две - однако тут Шеве пришлось смириться, ведь ребёнка она пока не ждёт. Зрителей такая интрига возмутила тем более, что за манипуляциями матери следит её подрастающая дочь.
Бросив одного ребёнка, участница как будто не понимает, что, в отличие от сейшельской свадьбы, о зачатых на "Дом-2" детях забыть сразу после ухода не получится.
Ранее зрители отыскали фото жены и детей Виктора Шароварова, брошенных ради Александры Шевы.