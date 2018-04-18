Офицеры ВМС Украины пригрозили Порошенко возвращением в Крым за жильем

Вместе с тем, за последние четыре года руководство Украины никаким образом не смогло повлиять на то, чтобы возместить жилье взамен утраченного. Офицеры напомнили Порошенко о том, что преданно исполняют свои обязанности и долг перед государством, тогда как большая часть военнослужащих также являются участниками боевых действий на Донбассе. Офицеры ВМС Украины не намерены в дальнейшем терпеть нынешнее отношение к себе со стороны руководства страны, намереваясь максимально быстро разрешить сложившуюся ситуацию.Кроме того, украинские военнослужащие заявили, если власти страны не предпримут необходимых мер, то им в дальнейшем придется задуматься о возвращении в Крым и получении российского гражданства, тем самым снова получив доступ к своему имуществу. Столь неожиданное для украинского президента Порошенко письмо подписано более чем 30 офицерами, которые ожидают решения квартирного вопроса.