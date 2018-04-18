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Новости «Дома-2»: Ольга Бузова, пытаясь помирить Донцову и Купина получила от парня жесткий ответ; Марго Овсянникова попросту выполняет свои обязанности

Стали известны последние слухи и новости из жизни звезд реалити-шоу «Дом-2».

Новости «Дома-2»: Ольга Бузова, пытаясь помирить Донцову и Купина получила от парня жесткий ответ; Марго Овсянникова попросту выполняет свои обязанности

Большинство поклонников скандально известной телестройки не хотят верить в то, что Алексей Купин хочет окончательно закончить отношения с Майей Донцовой. Еще недавно у ребят было все хорошо, и даже шла речь о свадьбе, но внезапно Леша решил расстаться, несмотря на то, что уже прикупил кольцо для помолвки.

Ведущая телепроекта Ольга Бузова попыталась предложить парню помириться с возлюбленной, однако тот ответил отказом, да еще и в жесткой форме.

Участник заявил, что не только не планирует идти на мировую с Донцовой, но и ждет, когда совсем остынет к ней. Ранее, когда из проекта ушел генеральный продюсер Алексей Михайловский со своей супругой Натальей Варвиной, зрители думали, что парень расстанется с Майей, однако он расставаться не хотел и даже планировал жениться на ней.

Новости «Дома-2»: Ольга Бузова, пытаясь помирить Донцову и Купина получила от парня жесткий ответ; Марго Овсянникова попросту выполняет свои обязанности

Марго Овсянникова после своего прихода на «Дом-2» наделала много шума. А сейчас девушка уже не ищет вторую половинку, а попросту выполняет свои обязанности. Фанаты проекта пришли к такому выводу в результате обсуждений последних событий на Острове любви.

Эффектной блондинки давно не слышно и не видно, и только ведущая Юлия Ефременкова напоминает о ней, обращаясь к девушке на месте сбора.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:59
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