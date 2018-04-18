Фотография взрослой дочери Тины Канделаки произвела фурор в Сети

18-летняя дочь известной телеведущей Тины Канделаки всегда была хороша собой. Однако она вовсе не стремится стать популярной, более того запрещает матери выкладывать свои снимки в аккаунте. Но звездная мама все же сделала исключение и решила побаловать многочисленных фанатов снимком взрослой дочери. Свой пост Канделаки подписала словами о том, что ее дочь очень редко разрешает себя выкладывать.Поклонники ведущей оценили по достоинству красоту девушки, отметив ее элегантность, естественную красоту, скромность и невероятное сходство с матерью.Многие из фанатов Тины знают, что имя Мелания она выбрала, будучи под впечатлением от известной топ-модели, ныне первой леди США, супруги Дональда Трампа, Меланьи Кнавс.Мелания Кондрахина учится в МГУ на факультете журналистики. Девушка решила пойти по стопам матери. Сама же Канделаки старается воспитывать дочь, прививая традиционные ценности.