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Фотография взрослой дочери Тины Канделаки произвела фурор в Сети

Известная телеведущая Тина Канделаки является матерью двоих детей: 16-летнего Леонтия и 18-летеней Мелании. Наследница теледивы не любит излишнее внимание к своей персоне и запрещает матери публиковать ее фотографии. Но на днях Тина в виде исключения все же опубликовала фотоснимок дочери, который произвел настоящий фурор в Сети.

Фотография взрослой дочери Тины Канделаки произвела фурор в Сети


18-летняя дочь известной телеведущей Тины Канделаки всегда была хороша собой. Однако она вовсе не стремится стать популярной, более того запрещает матери выкладывать свои снимки в аккаунте. Но звездная мама все же сделала исключение и решила побаловать многочисленных фанатов снимком взрослой дочери. Свой пост Канделаки подписала словами о том, что ее дочь очень редко разрешает себя выкладывать.

Поклонники ведущей оценили по достоинству красоту девушки, отметив ее элегантность, естественную красоту, скромность и невероятное сходство с матерью.

Многие из фанатов Тины знают, что имя Мелания она выбрала, будучи под впечатлением от известной топ-модели, ныне первой леди США, супруги Дональда Трампа, Меланьи Кнавс.

Мелания Кондрахина учится в МГУ на факультете журналистики. Девушка решила пойти по стопам матери. Сама же Канделаки старается воспитывать дочь, прививая традиционные ценности.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 14:00
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