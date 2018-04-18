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Из Lamborghini Huracan сделали самую быструю камеру в мире

В последнее время уже никого не удается удивить всевозможными погонями в современных фильмах, однако с появлением более скоростных записывающих устройств эффектные съемки станут весьма интересными. Новая Huracan сможет удивить скоростью съемки, завоевав имя самой быстрой камеры.

Известно, что автомобиль оснащен 5,2-литровым бензиновым двигателем с мощностью 610 л.с. Однако нужно учесть, что ранее на месте самой быстрой камеры выступал итальянский вариант Ferrari 458 Italia, несколько утративший актуальность на фоне растущих потребностей. На капоте нового Huracan установлена гиростабилизирующая камера, тем самым став самой дорогой в мире, так как ее стоимость составляет порядка 200 тысяч долларов.

Из Lamborghini Huracan сделали самую быструю камеру в мире


Суперкар теперь сможет порадовать не только ценителей высокой скорости и мощных моторов, но а также позволит сделать самые редкие кадры на высочайшей скорости. Несмотря на то, что записывающее оборудование также обладает внушительным весом, однако разработчики все же уверили, что максимальная скорость движения автомобиля до сих пор равна 323 км в час. Не исключено, что в будущем другие ведущие компании попытаются перебить новый рекорд, установив камеры на еще более мощных спорткарах.
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Добавил: maxran Сегодня, 11:54
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