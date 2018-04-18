Ученые рассказали о причинах чиханья во время работы

В первую очередь ученые отмечают наличие аллергической реакции у таких людей на какие-либо внешние раздражители. Помимо этого плохо проветриваемое помещение и отсутствие чистоты тоже могут на это влиять. Не списывают медики со счетов изменение климата и некачественное питание людей. В частности отмечается уменьшение количества рыбьего жира в пище.В офисных помещениях, по мнению ученых, очень много пыли. Такой фактор способствует появлению клещей. Они в свою очередь распространяют фекалии, на которые человек и реагирует чиханьем. Специалисты советуют чаще проводить влажную уборку на рабочем месте.