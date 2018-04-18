Полина Гагарина раскритикована фанатами за образ роковой байкерши
Популярная Полина Гагарина предстала перед фанатами в образе роковой байкерши, за что тут же была раскритикована. Новый снимок певицы разделил аудиторию подписчиков в Instagram на тех, кто был «за» и тех, кто «против».
Полина Гагарина после нескольких не совсем удачных попыток продемонстрировать поклонникам в Сети свои шикарные наряды с глубоким декольте решила сменить тактику. Если ранее певицу критиковали за отсутствие груди на снимке, то теперь многие не оценили новый образ роковой байкерши.
В своём микроблоге Гагарина опубликовала фотографию, на которой запечатлена сидящей на байке в кожаной куртке, чёрных очках и ярко-оранжевом свитере под горло. Новый роковой образ певицы дополнили также и леопардовые ботинки, выполненные в сером оттенке.
Фолловеры раскритиковали подобные эксперименты Полины Гагариной, отметив, что уж лучше подбирать себе женственные наряды с «правильным» верхом, чем так шокировать фанатов. Многие решили, что образ байкерши певице совсем не идёт.
Полина Гагарина после нескольких не совсем удачных попыток продемонстрировать поклонникам в Сети свои шикарные наряды с глубоким декольте решила сменить тактику. Если ранее певицу критиковали за отсутствие груди на снимке, то теперь многие не оценили новый образ роковой байкерши.
В своём микроблоге Гагарина опубликовала фотографию, на которой запечатлена сидящей на байке в кожаной куртке, чёрных очках и ярко-оранжевом свитере под горло. Новый роковой образ певицы дополнили также и леопардовые ботинки, выполненные в сером оттенке.
Фолловеры раскритиковали подобные эксперименты Полины Гагариной, отметив, что уж лучше подбирать себе женственные наряды с «правильным» верхом, чем так шокировать фанатов. Многие решили, что образ байкерши певице совсем не идёт.