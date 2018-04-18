В Санкт-Петербурге девочка двух лет отравилась гелем для стирки

Оставшись без присмотра взрослых, малышка «угостилась» гелем для стирки белья. Повезло, что быстро приехавшая Скорая помощь успела довезли пострадавшую с острым отравлением до больницы, где ее уже спасли врачи. Известно, что сейчас состояние юной пациентки расценивается как стабильное.Правоохранителей заинтересовал данный случай. По их мнению в тяжелом отравлении девочки виноваты невнимательные родители. По данным правоохранителей в тот день они оставили дочь дома одну на некоторое время. Где они были и сколько времени отсутствовали, сейчас разбирается полиция.