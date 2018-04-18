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В Санкт-Петербурге девочка двух лет отравилась гелем для стирки

В Санкт-Петербурге двухгодовалая девочка попробовала на вкус гель для стирки и получила серьезное отравление.

В Санкт-Петербурге девочка двух лет отравилась гелем для стирки


Оставшись без присмотра взрослых, малышка «угостилась» гелем для стирки белья. Повезло, что быстро приехавшая Скорая помощь успела довезли пострадавшую с острым отравлением до больницы, где ее уже спасли врачи. Известно, что сейчас состояние юной пациентки расценивается как стабильное.

Правоохранителей заинтересовал данный случай. По их мнению в тяжелом отравлении девочки виноваты невнимательные родители. По данным правоохранителей в тот день они оставили дочь дома одну на некоторое время. Где они были и сколько времени отсутствовали, сейчас разбирается полиция.
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Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 13:15
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