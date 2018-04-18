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Седан Lexus ES нового поколения рассекретили на официальном видео

Новая генерация премиального седана Lexus ES появилась на фотографиях и видеозаписи на сайте производителя. Многие эксперты высоко оценили труд разработчиков и дизайнеров новой модели, признав новинку флагманом в своей линейке.

Уже исходя из опубликованных фотографий не составит труда выявить, что передняя часть кузова во многом перенята у бизнес-седана Lexus LS. Однако несмотря на то, что внешний вид уже не представляет никакого секрета для автолюбителей, технические параметры до сих пор удерживаются в тайне вплоть до даты официальной премьеры. Между тем, презентация нового японского седана пройдет 25 апреля, когда представители бренда окончательно озвучат все достоинства и обновления своей новинки. Некоторые эксперты предполагают, что здесь используют архитектуру TNGA, которая ранее уже использовалась в остальных новинках японского бренда.

Седан Lexus ES нового поколения рассекретили на официальном видео


Следует отметить также, что вероятнее всего разработчиками будут предложены две модификации с 2 и 2,5-литровыми двигателями с мощностью 169 и 205 л.с. соответственно. Однако в дальнейшем может быть предложен и более мощный вариант с 305-силами. На фоне стремительного повышения спроса на гибридные модели, скорее всего линейка седанов ES в новой генерации сможет похвастаться и данным видом силовой установки.
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Добавил: maxran Сегодня, 11:22
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