Бывший муж Лизы Триандафилиди позволил ей больше общаться с дочерью

"С хорошей мамой так не происходит. Мать не оставит своего ребёнка ни на год , ни на два. И не пойдёт устраивать личную жизнь на всю страну. Это урок!" "Зачем вы пытаетесь осудить Лизу? Вы сами знаете, как тяжело воспитывать ребёнка одной. Ну пошла она на проект, значит, она посчитала нужным". "Если захотела и пошла, тогда не фиг было рожать! И сейчас нечего ребёнка требовать обратно, это не игрушка. А то возьмёт ребёнка, и опять надо будет на заработки, и ребёнок опять без мамы", - пишут в комментариях.

Бывшая пассия Алексея Чайчица, с которым вне периметра они пробыли недолго, понимает, что её шансы получить полную опеку над дочкой невелики. Однако и ужасной матерью Елизавета себя не считает, поэтому её возмутила настойчивость экс-супруга в отгораживании девочки от присутствия мамы.Им нельзя было созваниваться, а о реальном общении не могло быть и речи. Своим подписчикам блогерша рассказала, что уже работает с личным адвокатом. Видя, как много внимания Триандафилиди стала уделять дочери после реалити-шоу, её бывший смягчился и даже пошёл на некоторые уступки.Однако Лиза хочет забирать к себе Владу, когда пожелает, и съездить с ней в Лондон на майские каникулы, ведь школьница изучает английский, и живое общение с носителями языка не станет лишним.Отметим, что подписчики Триандафилиди придерживаются разных мнений. Одни считают вклад Елизаветы в воспитание девочки большим, другие же отказываются верить в порядочность знаменитости.