Анастасия Стоцкая не сидит на диетах из-за страха дистрофии

Анастасия Стоцкая родила второго ребёнка в прошлом году в мае, но, несмотря на своё желание оставаться стройной, пока так и не смогла полностью вернуть свои прежние размеры. Как оказалось, торопиться с похудением певица не собирается, а также не готова изнурять себя строгими диетами, ведь считает, что они приводят к дистрофии.Основным успешным правилом и залогом качественного похудения Стоцкая считает регулярные физические нагрузки, а также здоровое питание. По мнению певицы, организм человека, даже с лишним весом требует постоянного употребления витаминов и всех полезных компонентов, которые невозможно получить во время жёстких ограничений.Анастасия Стоцкая уверена, что нехватка того или иного компонента в рационе может привести не только к дистрофии, но и другим серьёзным проблемам со здоровьем. Ввиду этого звезда не торопится сбрасывать лишнее экстренными методами.