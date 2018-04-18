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Анастасия Стоцкая не сидит на диетах из-за страха дистрофии

Певица Анастасия Стоцкая не сидит на диетах, так как боится дистрофии. Знаменитость до сих пор приводит себя в форму после родов, но к радикальным методам похудения обращаться не намерена.

Анастасия Стоцкая не сидит на диетах из-за страха дистрофии

Анастасия Стоцкая родила второго ребёнка в прошлом году в мае, но, несмотря на своё желание оставаться стройной, пока так и не смогла полностью вернуть свои прежние размеры. Как оказалось, торопиться с похудением певица не собирается, а также не готова изнурять себя строгими диетами, ведь считает, что они приводят к дистрофии.

Основным успешным правилом и залогом качественного похудения Стоцкая считает регулярные физические нагрузки, а также здоровое питание. По мнению певицы, организм человека, даже с лишним весом требует постоянного употребления витаминов и всех полезных компонентов, которые невозможно получить во время жёстких ограничений.

Анастасия Стоцкая уверена, что нехватка того или иного компонента в рационе может привести не только к дистрофии, но и другим серьёзным проблемам со здоровьем. Ввиду этого звезда не торопится сбрасывать лишнее экстренными методами.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 11:16
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