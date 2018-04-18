В ТЦ Москвы обнаружили тела двоих мужчин
В ТЦ «Щука» в Москве нашли два мужских трупа со следами инъекций.
На северо-западе столицы в туалете торгового центра «Щука» были найдены два мужских трупа. При внешнем осмотре никаких следов насильственной смерти найдено не было. Лишь на руках у обоих погибших были следы от инъекций.
Сотрудники полиции направили оба тела на прохождение судмедэкспертизы.
На северо-западе столицы в туалете торгового центра «Щука» были найдены два мужских трупа. При внешнем осмотре никаких следов насильственной смерти найдено не было. Лишь на руках у обоих погибших были следы от инъекций.
Сотрудники полиции направили оба тела на прохождение судмедэкспертизы.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 12:30