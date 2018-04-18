Компания Ford запатентовала автомобиль-карусель

Однако не стоит рассчитывать, что прокатиться на карусели можно будет с учетом всех привычных опций автомобилей, так как речь идет исключительно об использовании данного вида салона для беспилотного транспорта. Разработчики попытались сделать максимально удобный и вместительный беспилотный автомобиль, который будет подразумевать круг из сидений, в середине которых разместится стол. В зависимости от предпочтений пассажиров, стол со стульями сможет смещаться относиться всей базы салона.Также в рамках данного проекта предусмотрена возможность сдвигать в стороны стены в салоне, а также откидывать их вниз. Не исключено, что столь уникальное творение американских разработчиков найдет свое отражение и в серийной версии будущего беспилотника. Американский бренд в последнее время значительно преуспел в совершенствовании ранее изученных технологий, показав крайне удобные системы и опции, отсутствовавшие у других автомобилей.