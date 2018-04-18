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Компания Ford запатентовала автомобиль-карусель

Сегодня стало известно, что американский автомобильный бренд Ford подал заявку на регистрацию патента, согласно которому предусматривается дальнейший выпуск машины с цилиндрическим салоном. Таким образом, новая модификация транспорта будет своим видом напоминать привычную карусель.

Однако не стоит рассчитывать, что прокатиться на карусели можно будет с учетом всех привычных опций автомобилей, так как речь идет исключительно об использовании данного вида салона для беспилотного транспорта. Разработчики попытались сделать максимально удобный и вместительный беспилотный автомобиль, который будет подразумевать круг из сидений, в середине которых разместится стол. В зависимости от предпочтений пассажиров, стол со стульями сможет смещаться относиться всей базы салона.

Компания Ford запатентовала автомобиль-карусель


Также в рамках данного проекта предусмотрена возможность сдвигать в стороны стены в салоне, а также откидывать их вниз. Не исключено, что столь уникальное творение американских разработчиков найдет свое отражение и в серийной версии будущего беспилотника. Американский бренд в последнее время значительно преуспел в совершенствовании ранее изученных технологий, показав крайне удобные системы и опции, отсутствовавшие у других автомобилей.
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Добавил: maxran Сегодня, 11:03
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