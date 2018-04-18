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Денис Мантуров рассказал об итогах краш-теста автомобиля «Кортеж»‍

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров лично проинформировал о показателях в ходе проведенных краш-тестов прототипа модели, которая разрабатывалась в рамках проекта «Кортеж». Несмотря на некоторые прогнозы сторонних экспертов, краш-тесты прошли успешно.

Однако несмотря на то, что разработчики остались удовлетворены результатами испытаний, в дальнейшем будет продолжена более глубокая настройка систем безопасности. По словам министра, уже в скором времени состоится презентация прототипа автомобиля, отличающегося своей надежностью и безопасностью. В рамках проекта планируется выпустить несколько модификаций седанов, минивены, лимузин, которые в дальнейшем будут использовать в охранной службе главных лиц стран.

Денис Мантуров рассказал об итогах краш-теста автомобиля «Кортеж»&#8205;


Примечательно, некоторые источники до сих пор утверждают, что лимузин могут подготовить уже к церемонии инаугурации российского президента Владимира Путина, который примет пост 7 мая текущего года. Напомним, начало проекта «Кортеж» началось еще с конца 2014 года и за этот период времени разработчики смогли серьезно продвинуться в реализации столь масштабной задумки, которая позволит перейти на использование отечественного транспорта для первых лиц государства.
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Добавил: maxran Сегодня, 10:58
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