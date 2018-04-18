Денис Мантуров рассказал об итогах краш-теста автомобиля «Кортеж»‍

Однако несмотря на то, что разработчики остались удовлетворены результатами испытаний, в дальнейшем будет продолжена более глубокая настройка систем безопасности. По словам министра, уже в скором времени состоится презентация прототипа автомобиля, отличающегося своей надежностью и безопасностью. В рамках проекта планируется выпустить несколько модификаций седанов, минивены, лимузин, которые в дальнейшем будут использовать в охранной службе главных лиц стран.Примечательно, некоторые источники до сих пор утверждают, что лимузин могут подготовить уже к церемонии инаугурации российского президента Владимира Путина, который примет пост 7 мая текущего года. Напомним, начало проекта «Кортеж» началось еще с конца 2014 года и за этот период времени разработчики смогли серьезно продвинуться в реализации столь масштабной задумки, которая позволит перейти на использование отечественного транспорта для первых лиц государства.