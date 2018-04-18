Умерла бывшая первая леди США Барбара Буш‍

Барбара Пирс Буш получила известность не только в качестве второй половины американского лидера, но и как активный защитник семейных ценностей. Брак с Джорджем Бушем продлился на протяжении 73 лет, что неоднократно подчеркивалось в ходе многочисленных исследований, как один из самых крепких семейных союзов.Уже в скором времени родственники покойной Барбары Буш известят о дате проведения церемонии прощания. Примечательно, буквально недавно на одном из ведущих американских телеканалов поступило сообщение, что Барбара Буш была экстренно госпитализирована в одну из американских клиник в связи с резким ухудшением здоровья.