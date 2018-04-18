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Белла Хадид обнажённым фото доказала, что у неё нет целлюлита

Модель Белла Хадид обнажённым фото доказала, что у неё больше нет целлюлита. Новый снимок 21-летней знаменитости произвёл настоящий фурор в Сети.

Белла Хадид обнажённым фото доказала, что у неё нет целлюлита

Не так давно фолловеры массово критиковали Беллу Хадид за проявившийся на ногах и ягодицах целлюлит, а также якобы обвисшие бока. Стоит отметить, что 21-летняя модель довольно часто попадает под прицелы хейтеров, а потому не стала оправдываться. Вскоре после таких обвинений знаменитость произвела настоящий фурор в Сети, когда выложила новую обнажённую фотографию.

На кадре Белла Хадид запечатлена лежащей на боку на краю бассейна в одним лишь кружевных трусах, а оголённый бюст прикрывает рукой. Фолловеры поразились, заметив, что бёдра модели, как и живот, находятся в идеальной форме. Если присмотреться внимательно, то можно даже увидеть немного выпирающую бедренную кость.

Такой публикацией 21-летняя Белла Хадид не только доказала, что у неё больше нет целлюлита и обвисших боков, но и спровоцировала новые слухи об экстремальной диете, благодаря которой теперь выглядит немного «тощей».
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 10:49
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