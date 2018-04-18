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S7 Space собирается построить орбитальный космодром на базе МКС

Руководство российской компании S7 Space планирует постройку орбитального космодрома, используя при этом МКС. Разработчики считают, что эта система может стать настоящей транспортной платформой по типу ближний космос – дальний космос.

S7 Space собирается построить орбитальный космодром на базе МКС


Стоит напомнить, что недавно S7 Space получила все права на плавучую платформу Sea Launch. Теперь российское предприятие обладает товарным знаком, кораблем Sea Launch Commander и платформой Odyssey.

Также сообщается о выполнении всех условий и подписании всех необходимых документов. Компания получила разрешения от органов управления в России и США. Таким образом, сейчас все силы будут сосредоточены на создании ракеты «Союз-5», которую должны использовать в проекте «Морской старт».

Когда ракету подготовят, S7 Group перейдет к разработке проекта орбитального космодрома. По словам Сергея Сопова, данная транспортная система будет своеобразным перевалочным пунктом для подготовки полетов на дальние космические расстояния. Начало работ по космодрому ориентировано на период 2022 – 2024 годов.
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 12:00
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