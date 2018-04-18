Huawei собирается представить свой первый 5G-смартфон в 2019 году

Также сообщается, что в основе новой аппаратной системы может оказаться процессор Kirin, дополненный необходимым чипом для внедрения технологии 5G. На данный момент все только гадают, какой именно чип будет установлен в смартфон Huawei. Эксперты предполагают, что новым мобильным устройством китайской корпорации станет Huawei Mate 30 с процессором SoC Kirin 990 на борту.Интересно, что в 2019 году на рынок электроники выйдет новый процессор SoC Snapdragon 855, который тоже получит поддержку 5G-технологии. Таким образом, можно предположить, что следующий год станет периодом, когда разные компании начнут массово представлять свои девайсы с таким стандартом связи.Как бы там ни было, но начиная с 2019 года, 5G только получит возможность запуска, при этом в небольшом количестве стран.